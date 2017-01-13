Обама подписал указ о частичном снятии санкций с Судана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США намерены снять часть санкций с Судана, говорится в распоряжении, пописанном президентом страны Бараком Обамой и опубликованном в пятницу Белым домом.

Администрация президента заявила, что данный жест обусловлен тем, что правительство Судана демонстрирует попытки решить внутренний конфликт, улучшить доступ к гуманитарной помощи для тех, кто в этом нуждается, и побороть терроризм.

В Белом доме заявили, что частичное снятие санкций будет реализовано в течение 25 недель, для того чтобы правительство Судана получило дальнейший стимул продолжить реформы. Наблюдатели расценивают данный шаг расценивается как попытка Обамы улучшить отношения с Суданом до его ухода с поста президента США.