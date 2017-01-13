Белый дом оказался не в курсе контактов посла РФ с будущим советником по нацбезопасности США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Белом доме заявляют, что ничего не знают о контактах претендента на пост советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком.

"У меня нет абсолютно никакой информации на этот счет. Рекомендовал бы вам обратиться к самому генералу Флинну или к членам переходной команды", - сказал в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его тот факт, что встреча состоялась в те самые дни, когда администрация Барака Обамы вводила новые санкции в отношении России, Эрнест сказал: "Смотря о чем они говорили".

Он затруднился ответить на вопрос, был ли Белый дом проинформирован заранее о таком разговоре. Отвечая на вопрос о том, кажется ли ему нормальным, что Флинн обсудил с Кисляком организацию телефонного разговора между Дональдом Трампом и Путиным, Эрнест отметил: "Вроде да, но опять же, я не могу ничего сказать о характере этого разговора".

Он уточнил, что в последний раз действующая администрация Белого дома контактировала с посольством РФ в США для того, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством в Турции.

"Сама ситуация уникальна. У нас никогда еще во время переходного периода не было заявления разведки о том, что иностранное государство благоприятствовало одному из кандидатов... Поэтому я понимаю, почему эта тема (встреча Флинна с Кисляком - ИФ) в заголовках газет сегодня", - сказал Эрнест.

Между тем, в Госдепе контакты команды Трампа с послом РФ не считают поводом для беспокойства. "Это часть деятельности переходной команды", - заявил в пятницу представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер.

Со своей стороны посольство РФ в Вашингтоне беседу Кислякова с Филнном комментировать отказалось, пояснив, что подобные контакты с местными партнерами "осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой".

О телефонном разговоре, который 28 декабря состоялся между российским послом и будущим советником Трампа по нацбезопасности, в пятницу сообщил пресс-секретарь переходной команды Шон Спайсер. "Основной темой разговора была организация телефонной беседы с президентом России и избранного президента США после инаугурации, они обсудили логистическую информацию о том, на когда запланировать этот звонок", - сообщил Спайсер. Отмечается, что в этот же день Барак Обама подписал указ о санкциях в отношении России в связи с кибератаками.