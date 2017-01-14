У вернувшегося из Донбасса голландского журналиста нашли кость пассажира MH17

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Среди предметов, изъятых у независимого журналиста Михеля Шпеккерса, был обнаружен фрагмент кости пассажира, погибшего в результате крушения малайзийского лайнера МН17 под Донецком, сообщила в пятницу на своем сайте прокуратура Нидерландов.

Согласно результатам анализа ДНК, останки принадлежат человеку, чья личность была установлена сразу после катастрофы в 2014 годы. Его родственники проинформированы о новой находке, говорится в сообщении.

При этом остальные конфискованные вещи не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе в Донбассе, заявляют в прокуратуре.

Микеля Шпеккерса задержали в понедельник в аэропорту Амстердама после поездки в Донбасс, где он снимал документальный фильм о жизни в регионе и посетил место крушения рейса МН17. В прокуратуре Нидерландов заявили, что журналист отказался передать властям снимки и видеозаписи с места крушения. Позже суд постановил, что предметы, изъятые у журналиста, могут быть использованы в интересах следствия, а часть из них может быть удалена.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.