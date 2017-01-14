Трамп предложил членам своей команды оставаться самими собой

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывает какого-либо давления на выдвинутых им кандидатов на посты в своей администрации, хочет, чтобы они "были самими собой".

"Все кандидаты в мой кабинет прекрасно выглядят и делают большую работу. Я хочу, чтобы они были самими собой, выражали свое собственное мнение, а не мое!" - написал он в своем твиттере.

All of my Cabinet nominee are looking good and doing a great job. I want them to be themselves and express their own thoughts, not mine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Позднее Трамп заявил журналистам в Нью-Йорке: "Я бы мог сказать им: делайте так, говорите это. Но я этого не хочу. Я хочу, чтобы они все были самими собой". "Я буду поступать правильно, что бы это ни было. Может, буду прав я, а может, они", - добавил избранный президент США.

СМИ активно обсуждают разногласия в позициях некоторых кандидатов на посты в администрации и самого Трампа. Эти разногласия проявились при слушаниях кандидатов в американском сенате. В частности, их заявления о политике в отношении России, НАТО, соглашения по ядерной программе Ирана и ряду других ключевых вопросов расходились с идеями, которые высказывал Трамп в ходе предвыборной кампании.