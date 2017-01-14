Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп рассказал, при каких условиях может отменить санкции против России. Во-первых, "по крайней мере некоторое время" после своей инаугурации он этого делать не собирается. Потом - посмотрит: если сотрудничество в Москвой, особенно в сфере противодействия терроризму, окажется плодотворным, можно и отменить, считает избранный президент.

- Между тем действующий глава США продлил санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Срок прежнего указа истекал в марте 2017 года, теперь санкции будут действовать на год дольше.

- Джонни Депп остался без собак и без денег. Он наконец-то развелся с женой - после восьми месяцев судебного процесса. Теперь актер должен выплатить Эмбер Херд обещанные 7 млн долларов, которые та обещает отправить на благотворительность. К тому же, бывшей супруге достались йоркширские терьеры Пистоль и Бу. Между тем, Депп снова будет судиться - теперь со своими бывшими менеджерами, которых он обвиняет в мошенничестве и присвоении его денег.