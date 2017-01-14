СМИ узнали об атаке ИГ позиций сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Террористы из группировки ИГ (запрещена в РФ) начали в субботу массированное наступление на позиции сирийских правительственных войск в городе Дейр-эз-Зор, сообщает агентство EFE со ссылкой на очевидцев.

Боевики атаковали военных с девяти различных направлений как в самом городе, так и на подступах к нему. Сирийская армия стремится отразить нападение и ведет артиллерийский огонь по позициям ИГ, отмечает EFE.

По данным агентства, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.

В сирийском военном командовании пока не комментируют информацию о наступлении ИГ, подчеркивает EFE.

С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.