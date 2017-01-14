Глава ДНР призвал использовать шанс минских соглашений для урегулирования

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что реализация минских договоренности об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины будет продлена на 2017 год.

"Уверен, что минские встречи продлятся на 2017 год, потому что по итогам 2016 года ни один пункт не был выполнен", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Захарченко считает, что шанс, предоставляемый минскими соглашениями, упускать нельзя. "Мы все понимаем, что единственный документ, позволяющий решить мирным путем, - минские соглашения и этот шанс нельзя упускать. Только крайний вариант - отказываться от них. Будем смотреть, как Украина поведет себя в 2017 году", - отметил он.

По словам главы ДНР, есть вероятность того, что в 2017 году страны-гаранты минских соглашений и США заставят Украину выполнять договоренности.