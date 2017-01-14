Трамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"

По словам избранного президента, в спецслужбах знают, что якобы имеющееся у России досье на Трампа - это выдумка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат на Дональда Трампа, является фальшивкой, написал избранный президент США в своем твиттере в субботу.

"Осведомленные люди в разведслужбах теперь утверждают, что "досье на Трампа" - "тотальная фальшивка!" - написал Трамп.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экс-сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, которого называют автором доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа, передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

В среду 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов как на Трампа, так и на его бывшую соперницу Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

Изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, так как считал, что получаемые им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.