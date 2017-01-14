В Сирии 1120 населенных пунктов присоединились к процессу примирения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - До 1120 увеличилось количество населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к процессу примирения, сообщили российские военные.

"В течение суток подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий: в провинциях Дамаск - 3 и Латакия - 2", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, несколько отрядов сирийской оппозиции, которые присоединились к режиму прекращения огня, будут воевать против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Совместно с представителями сирийских властей соответствующие соглашения (о прекращении боевых действий) заключены в населенных пунктах Джейруд и Эль-Отне. При посредничестве Российского центра по примирению враждующих сторон с сирийскими властями достигнута договоренность об участии в боевых действиях против террористов ИГИЛ отрядов оппозиции, находящихся в данных населенных пунктах, а также ранее присоединившихся к процессу примирения в городах Насирия и Рухейба", - сообщил центр.

По его данным, в Джейруде, Эль-Отне, Насирии и Рухейбе проживает около 120 тыс. человек. "При содействии Российского центра по примирению организована доставка в населенные пункты питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости, жителям оказывается медицинская помощь", - говорится в бюллетене Минобороны.