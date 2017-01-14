В Киеве заявили о гибели в Донбассе украинского военнослужащего

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Позиции украинской армии в зоне проведения специальной операции на востоке страны были обстреляны более 20 раз за сутки, в результате обстрелов один военнослужащий погиб, сообщает пресс-служба штаба украинской военной операции.

"Всего произошло 28 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены, один - погиб", - заявил спикер штаба Леонид Матюхин в видеоматериале, размещенном на странице штаба в фейсбуке .

Ранее в субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил журналистам, что два ополченца получили ранения в результате украинских обстрелов за сутки.

По его словам, украинские военные за прошедшие сутки 964 раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелу подверглись 15 населенных пунктов, уточнил он.

"В результате обстрелов ВСУ получили повреждения два дома в н.п. Ясиноватая и Коминтерново, двое военнослужащих вооруженных сил ДНР получили ранения", - сказал военный.