SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9. На борту носителя находятся спутники Iridium. В данный момент спутники выведены на орбиту, вторая ступень успешно отсоединилась, сообщает твиттер SpaceX.

Second stage shutdown confirmed. 10 @IridiumComm NEXT satellites in nominal parking orbit. https://t.co/tdni53IviI

Ракета стартовала в 20:53 по Московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск и полет Falcon 9 освещается в прямом эфире на YouTube.

Первая ступень ракеты успешно села на платформу "Just Read the Instructions" (англ. — "Просто прочитай инструкции"), сообщает компания в твиттере.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR