Представитель Трампа назвал ложью сообщения о саммите США-РФ в Рейкьявике

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщение издания The Sunday Times о том, что Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность.

"Это неправда. Новость - 100% ложная", - написал Спайсер у себя в микроблоге в "Твиттере", приложив к сообщению ссылку на информацию о том, что Трамп якобы хочет провести встречу в Рейкьявике с Путиным.

Представители МИД Исландии также опровергли факт обсуждения саммита, уточнив, что готовы оказать помощь в его проведении, если стороны обратятся с подобной просьбой.