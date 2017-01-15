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В Бахрейне казнили троих осужденных за нападение на полицию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Бахрейна заявили, что казнили троих осужденных за нападение на полицейских сообщает Associated Press. Это первый случай приведения в исполнение смертного приговора с 2010 года, когда по региону прокатилась, как называемая "арабская весна".

Последние казни до этого состоялись в 2010 году, после чего в Бахрейне произошла серия массовых акций протеста.

Трое казненных в воскресенье мужчин были признаны виновными в организации взрыва, который унес жизни троих полицейских.

Теги: Бахрейн
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