В Бахрейне казнили троих осужденных за нападение на полицию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Бахрейна заявили, что казнили троих осужденных за нападение на полицейских сообщает Associated Press. Это первый случай приведения в исполнение смертного приговора с 2010 года, когда по региону прокатилась, как называемая "арабская весна".

Последние казни до этого состоялись в 2010 году, после чего в Бахрейне произошла серия массовых акций протеста.

Трое казненных в воскресенье мужчин были признаны виновными в организации взрыва, который унес жизни троих полицейских.