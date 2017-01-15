В Брюсселе отпустили трех подозреваемых в причастности к терроризму

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Брюсселя сообщила в воскресенье, что трое задержанных накануне в ходе полицейской операции в столичной коммуне Моленбек подозреваемых освобождены после допроса.

Как сообщалось, вечером в субботу четыре обыска были проведены в Моленбеке в рамках антитеррористического расследования с участием значительных полицейских сил и вертолета. Полиция искала оружие.

Однако обыски оказались безуспешными. "Результат был отрицательным", - отмечается в коммюнике прокуратуры. Следователи не нашли ни оружия, ни взрывчатки.

Троих задержанных отпустили после допроса. Других комментариев прокуратура не дает.

22 марта 2016 года в Брюсселе произошли теракты. Жертвами атак стали 32 человека. 16 человек погибли от двух взрывов в международном аэропорту "Завентем" и еще 16 от взрыва на станции метро "Мальбек". Всего в террористических атаках получили ранения около 300 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ организация "Исламское государство".