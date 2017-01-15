На должность главы нацполиции Украины выдвинуты 64 кандидата

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины обнародовала список кандидатов на должность главы этой службы.

В список в том числе вошли и.о. руководителя полиции Вадим Троян, начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что в консультативном конкурсе на занятие должности главы ведомства принимают участие 64 кандидата, конкурс будет проведен в пять этапов.

Отбор претендентов будет проводить консультативная отборочная комиссия, созданная по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В эту комиссию входит шестеро независимых международных и украинских экспертов.

В обнародованном пресс-службой списке претендентов на должность главы Нацполиции фигурируют участковый инспектор, патрульный полицейский, сотрудники прокуратуры, СБУ и Фискальной службы Украины, юристы, практикующие адвокаты и домохозяйка.