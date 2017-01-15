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МИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в Иерусалим

Есть обновление от 16:37

Избранный президент США ранее требовал от Вашингтона заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность

МИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в Иерусалим
Вид на Иерусалим
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро подверг критике намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, пишет газета Le Figaro.

"Я считаю, что сделать это будет невозможно, и что это повлечет за собой крайне тяжелые последствия", - сказал он, назвав заявления Трампа "провокацией".

Издание напоминает, что в данный момент в Париже проходит международная конференция по Ближнему Востоку, но Израиль и палестинцы участия в ней не принимают.

Трамп в ходе предвыборной кампании демонстрировал большие симпатии к Израилю. Он призывал США заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельность, а также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Теги: Франция, США, Дональд Трамп, Израиль
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