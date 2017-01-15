Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
В мире Военная операция России в Сирии

В Сирии из нескольких селений были выведены более 1200 боевиков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сирии из нескольких селений, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня, выведены свыше 1200 боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Из девяти населенных пунктов в местности Вади-Барада провинции Дамаск, ранее контролировавшихся боевиками, два населенных пункта - Хусайния и Баргалия, подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Оставшиеся семь: Кафр-Эль-Авамид, Сук-Вади-Барада, Дейр-Канун, Дейр-Макран, Кафер-Эз-Зейт, Басима и Айн Аль-Фиджа - изъявили желание присоединиться к режиму перемирия", - говорится в сообщении у Российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещённом на сайте министерства обороны РФ.

При этом отмечается, что "из указанных населенных пунктов выведено 1268 боевиков, большая часть из которых сложили оружие и вернулись к мирной жизни, остальным - предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб".

Между тем еще три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны в Сирии за минувшие сутки.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1123", - говорится в сообщении российского Центр по примирению в Сирии, размещённом на сайте министерства обороны РФ.

Теги: Минобороны, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
МИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в Иерусалим
Избранный президент США ранее требовал от Вашингтона заблокировать резолюцию СБ ООН, требующую от Израиля прекратить поселенческую деятельностьПодробнее
В Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"
По словам источника, Россия сохранит авиагруппу в Сирии, как и мощную систему ПВОПодробнее
Звезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации ТрампаЗвезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации Трампа
Дженнифер Холлидей передумала в три часа ночи, прочитав гневную критику от своих поклонников-геевПодробнее
МИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-СШАМИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-США
Однако Рейкьявик готов оказать помощь в его проведении, если стороны обратятся с подобной просьбойПодробнее
СМИ сообщили о планах встречи Трампа с Путиным вскоре после инаугурацииСМИ сообщили о планах встречи Трампа с Путиным вскоре после инаугурации
Избранный президент США хочет провести встречу в РейкьявикеПодробнее
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на бортуSpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Это первые успешные пуск ракеты и приземление первой ступени после взрыва Falcon 9 в сентябреПодробнее
Трамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"Трамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"
По словам избранного президента, в спецслужбах знают, что якобы имеющееся у России досье на Трампа - это выдумкаПодробнее
СМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союзСМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союз
По словам американского посла в ЕС, команда избранного президента США уже спрашивает, кто следующим выйдет из ЕвросоюзаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"В миреМИД Франции назвал провокацией планы Трампа перенести посольство США в ИерусалимМоскваСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуВ миреЗвезда Бродвея по требованию фанатов отказалась выступать на инаугурации Трампа
Российские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Италии
Песков назвал ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США
В Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенка
Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Германии
В Москве водитель попавшей в ДТП машины напал на водителя скорой помощи
В 2016 году выявили свыше 900 пытавшихся проникнуть в Россию террористов
Нетаньяху назвал бесполезной парижскую конференцию по Ближнему Востоку
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи