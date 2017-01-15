В Сирии из нескольких селений были выведены более 1200 боевиков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сирии из нескольких селений, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня, выведены свыше 1200 боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Из девяти населенных пунктов в местности Вади-Барада провинции Дамаск, ранее контролировавшихся боевиками, два населенных пункта - Хусайния и Баргалия, подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Оставшиеся семь: Кафр-Эль-Авамид, Сук-Вади-Барада, Дейр-Канун, Дейр-Макран, Кафер-Эз-Зейт, Басима и Айн Аль-Фиджа - изъявили желание присоединиться к режиму перемирия", - говорится в сообщении у Российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещённом на сайте министерства обороны РФ.

При этом отмечается, что "из указанных населенных пунктов выведено 1268 боевиков, большая часть из которых сложили оружие и вернулись к мирной жизни, остальным - предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб".

Между тем еще три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны в Сирии за минувшие сутки.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1123", - говорится в сообщении российского Центр по примирению в Сирии, размещённом на сайте министерства обороны РФ.