Евросоюз осудил казни в Бахрейне

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Евросоюз в очередной раз заявил о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах в связи с приведением в исполнение в Бахрейне высшей меры наказания в отношении троих осужденных за теракт, в результате которого погибли три полицейских.

"Этот случай является серьезным недостатком, учитывая, что Бахрейн приостановил казни на протяжении последних семи лет и что были высказаны опасения по поводу возможных нарушений права трех осужденных на справедливый судебный процесс", - говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что ЕС отвергает насилие в качестве политического инструмента и полностью поддерживает стабильность и развитие Королевства Бахрейн, но считает, что это "может быть достигнуто только за счет устойчивого и всеобъемлющего процесса национального примирения".