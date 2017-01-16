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Трамп предположил условия сделки с Россией по снятию санкций

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ядерные арсеналы должны быть значительно сокращены в обмен на снятие с России американских санкций, заявил в интервью "The Times" избранный президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной сделке с Россией, Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть "очень значительно сокращены" в обмен на снятие санкций США с РФ.

Избранный президент также подчеркнул, что, заняв свою должность, он "будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель", однако посмотрит, "сколько это продлится".

Теги: США, Россия, Дональд Трамп
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