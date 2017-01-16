Участники праймериз французских левых пообещали поддержать победителя

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Все участники праймериз французских левых партий на состоявшихся в воскресенье вечером теледебатах пообещали поддержать того из них, кто одержит победу.

Все семь кандидатов ответили утвердительно на вопрос о том, готовы ли они так поступить.

Так, один из фаворитов, экс-премьер Манюэль Вальс ответил: "Да. И именно поэтому я так хочу выиграть".

Первый тур голосования на праймериз состоится 22 января, а второй - 29 января. Фаворитами считаются социалисты - М.Вальс и бывшие министры Арно Монтебур и Бенуа Амон.

Цель праймериз - определиться с единым кандидатом в президенты страны. Выборы президента Франции состоятся весной 2017 года.