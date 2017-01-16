В Казахстане отменили "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в понедельник отменено действие умеренного ("желтого") уровня террористической опасности.

Как сообщил ранее антитеррористической центр республики, "желтый" уровень угрозы отменяется на территории всей страны решением председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Умеренный "желтый" уровень террористической угрозы был введен в Казахстане после июньских терактов в Актобе сроком на 40 дней, а непосредственно в Актобе тогда же был объявлен "красный" уровень опасности.

5 июня 2016 года группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, девять задержаны. 12 июня операция по нейтрализации группы террористов была завершена. Захваченное ими оружие было изъято.

В августе "желтый" уровень террористической опасности был продлен до 15 января 2017 года на территории всей республики.

В Казахстане или на территории отдельных его регионов и населенных пунктов могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: умеренный ("желтый") - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма; высокий ("оранжевый") - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма; критический ("красный") - при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.