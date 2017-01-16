В мире

Британских депутатов обеспокоила стоимость ремонта Вестминстера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Финансовый комитет британского парламента начал изучение планов реконструкции Вестминстерского дворца на фоне опасений, что средства в ходе ремонта будут расходоваться неэффективно.

Цена ремонта здания может составить 4 млрд фунтов ($4,9 млрд), а работы займут от пяти до восьми лет.

Глава комитета по финансам Палаты общин Эндрю Тайри заявил, что "чрезвычайно дорогостоящий проект реставрации" не имеет достаточного обоснования, сообщает BBC News. По его словам, ни в одном из существующих докладов о состоянии здания, где заседает парламент Великобритании, нет данных, позволяющих принять "хотя бы предварительное решение" относительно ремонта. Поэтому такие предложения требуют тщательного изучения и сбора дополнительных свидетельств, чем и займется комитет.

В прошлом месяце Тайри уже направил лидеру Палаты общин Дэвиду Лидингтону запрос по поводу потенциальных рисков, возможных мест для переезда и расходов на проект.

Однако по некоторым оценкам, памятник архитектуры настолько сильно поврежден снаружи и внутри, что в нынешнем состоянии ему грозит разрушение. Объединенный комитет Вестминстерского дворца, следящий за состоянием здания, рекомендовал обеим палатам парламента безотлагательно освободить помещения на шесть лет для ремонта.

Ранее сообщалось, что, вероятнее всего, ремонт начнется не раньше 2020 года. На данный момент каждый год на поддержку здания в относительно рабочем состоянии тратится порядка $50 млн.

Здание парламента было отстроено заново на месте сгоревшей постройки после пожара в 1834 году. За свою историю оно пережило несколько наводнений и пожаров. Часть каменного фасада находится в аварийном состоянии, каменная облицовка крошится при прикосновении, а большая часть инфраструктуры здания не ремонтировалась с 1950-х годов.

Теги: Великобритания, Лондон
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