В Афганистане освобожден сотрудник "Красного креста"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудник Международного комитета красного креста (МККК), похищенный в конце декабря на севере Афганистана, был освобожден, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на главу делегации в Афганистане Монику Занарелли.

По ее словам, сотрудник МККК Хуан Карлос, похищенный неизвестными 19 декабря на территории провинции Кундуз освобожден на северо-востоке Афганистана и находится среди своих коллег в Кундузе. В ближайшее время его отправят к своей семье.

Занарелли поблагодарила местные власти и представителей общин, которые содействовали освобождению сотрудника международной гуманитарной организации.