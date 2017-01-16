Уголовное дело возбудили в Киргизии после крушения "Боинга" под Бишкеком

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту крушения самолета "Боинг 747-400" компании Turkish Airlines, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По словам представителя пресс-службы, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц" УК Киргизии.

Уголовное дело передано в МВД Киргизии для организации расследования.

Для организации расследования дела создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и спецслужбы Киргизии, которая проводит все необходимые мероприятия по расследованию происшествия, отметили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

По последним данным, число жертв авиакатастрофы превысило 30 человек.

Грузовой "Боинг-747-400" авиакомпании Turkish Airlines разбился при заходе на посадку близ взлетно-посадочной полосы киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок, в результате чего погибли 32 человека, включая четырех членов экипажа. По предварительным данным, версия теракта исключается.

