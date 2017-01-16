В Бахрейне произошли беспорядки после объявления о казни трех шиитов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались в ночь на понедельник в Бахрейне, где накануне были казнены трое шиитов, осужденных за убийство полицейских в 2014 году, сообщает агентство АР.

По данным МВД Бахрейна, на которые ссылается агентство, в ходе акции протеста, в которой приняли участие сотни человек, было подожжено одно из муниципальных учреждений.

Троих заключенных-шиитов расстреляли утром в воскресенье. Их приговорили к смертной казни в 2015 году, признав виновными в организации взрыва, который унес жизни троих полицейских. Еще семь человек получили пожизненные сроки.

Бахрейнские шииты считают, что обвинения в отношении людей, которые были казнены, были политически мотивированными. СМИ отмечают, что это первая смертная казнь в королевстве с 2008 года.

Бахрейн - страна, большинство населения которой исповедует ислам шиитского толка, в то время как правящая королевская династия относится к суннитам.