Трамп продолжит писать со своей страницы в твиттере после инаугурации

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп продолжит использовать свою страницу в твиттере для общения с общественностью и после инаугурации, которая запланирована на 20 января, сообщает американский телеканал NBC.

"Источники в переходной команде (Д.Трампа - ИФ) говорят мне, что пользователь @realDonaldTrump намерен продолжить использовать свою страницу в качестве президента, а не переключаться на страницу @potus (президента Соединенных Штатов - ИФ)", - написала в твиттере журналистка телеканала.

Она добавила, что страницы в соцсетях, принадлежащие Белому дому, перейдут к администрации Трампа и могут использоваться ее служащими.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что собирается писать твиты и после своей инаугурации.