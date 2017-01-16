МАК приступит к расследованию крушения под Бишкеком после официального обращения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформирует комиссию по расследованию причин крушения Боинга под Бишкеком после того, как получит официальное обращение властей Киргизии, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

"Мы ждем официального обращения от властей Киргизии. После того, как мы его получим, МАК сформирует комиссию по расследованию причин крушения Боинга близ Бишкека", - сказала Колесникова.

Ранее в понедельник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сообщил "Интерфаксу", что к расследованию причин крушения грузового "Боинга 747-400", произошедшего под Бишкеком утром в понедельник, привлекут Межгосударственный авиационный комитет.

По предварительным данным Минздрава Киргизии, 32 человека погибли, включая четырех членов экипажа грузового самолета, большинство погибших - жители поселка, на который рухнул самолет, который не долетел 1,5-2 км до взлетно-посадочной полосы.