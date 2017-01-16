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МИД РФ передал Польше записи речевого самописца самолета Качиньского

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Москва передала Варшаве записи речевого самописца потерпевшего крушение под Смоленском самолета экс-президента Польши Леха Качиньского, сообщает в понедельник посольство РФ в Польше.

"Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов", -говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской дипмиссии. Как уточняется, после дополнительных шумо-очисток они были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров.

В сообщении отмечается, что МИД России дал посольству Польши официальные разъяснения в связи с нотой польского посольства в Москве относительно комментариев российского президента Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря 2016 года по теме катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года.

В частности, в МИД РФ отметили, что "в своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами".

"Ключевые факты, упомянутые президентом РФ в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули: "Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете Ту-154М, российская сторона не располагает".

Крушение президентского лайнера

Самолет польских ВВС Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В списке погибших Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования катастрофы самолета. Непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Между тем, польская прокуратура обвинила двух российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета Ту-154 в Смоленске. Об этом 27 марта 2015 года заявил представитель военной прокуратуры Польши на пресс-конференции в Варшаве, представивший 200-страничный отчет экспертов о причинах авиакатастрофы.

Теги: РФ, Польша, Ту-154М, Лех Качиньский
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