Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Неизвестные в понедельник попытались поджечь храм в честь святителя Петра Могилы Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.
Четыре бутылки с зажигательной смесью, брошенные в храм, отскочили от стен деревянной церкви, сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела УПЦ МП.
"Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен", - заявил настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько.
По его мнению, попытка поджога вызвана стремлением заполучить дорогую землю, на которой находится храм.
"Уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые намерены построить на месте храма многоэтажное здание", - говорится в сообщении.
Это уже вторая попытка поджечь церковь., предыдущая была предпринята год назад.