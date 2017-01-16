Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в мире Подробнее

По версии следствия, при участии Ли Чжэ-Ёна компания Samsung перечислила около $36 млн структурам, связанным с арестованной подругой главы Южной Кореи Подробнее

16 января 07:38

Разбившийся в Киргизии "Боинг" упал не более чем в двух километрах от посадочной полосы