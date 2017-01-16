НАТО обеспокоили слова Трампа об устарелости альянса

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО представляет собой пережиток прошлого, вызывают у членов альянса обеспокоенность, сказал в понедельник глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Высказывания, сделанные во время интервью избранным американским президентом, были восприняты в Брюсселе с удивлением и взволнованностью. И, как я полагаю, не только в Брюсселе", - сказал министр в понедельник после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп повторил оценку свою НАТО как "устаревшей" организации в интервью газетам The Times и Bild. Об этом же избранный президент США говорил в ходе предвыборной кампании. По мнению Трампа, Североатлантический альянс был сформирован много лет назад, а также его страны-члены "не платят то, что должны".