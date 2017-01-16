Обнаружен "черный ящик" разбившегося под Бишкеком "Боинга"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Найден бортовой самописец грузового "Боинга-747-400", разбившегося в понедельник утром возле аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.
"На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформирует комиссию по расследованию причин крушения после того, как получит официальное обращение властей Киргизии.
Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли более 30 человек, 15 человек пострадали. По предварительной информации, версия теракта исключается.