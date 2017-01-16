Житель Киргизии украл чайники и сотовые телефоны с места крушения "Боинга"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На месте крушения грузового "Боинга-747-400" турецкой авиакомпании под Бишкеком зарегистрирован факт кражи, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД Киргизии

"Сокулукским районным отделением внутренних дел задержан гражданин республики 1985 года рождения, проживающий в населенном пункте, где произошла авиакатастрофа. У него дома обнаружены предметы с разбившегося самолета", - сказал собеседник агентства.

У задержанного были обнаружены коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона.

В МВД уточнили, что молодой человек доставлен в Сокулукский РУВД, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился рано утром 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли более 30 человек, включая четырех членов экипажа. По предварительным данным, версия теракта исключается.