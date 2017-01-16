Вандалы повредили мемориальную доску в честь Вацлава Гавела в Киеве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Киеве неизвестные повредили памятную доску чешскому писателю, диссиденту, последнему президенту Чехословакии и первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, сообщил общественный активист, основатель фейсбук-сообщества "Бульвар Вацлава Гавела" Зорян Кись.

"Вандалы повредили таблицу Гавелу - не провисела целой и месяца", - написал Кись в своем фейсбуке и дал ссылку на соответствующее сообщение в сообществе.

В опубликованных фотографиях видно, что вандалы выломали небольшой кусок таблички в левом нижнем углу. "Я имею две версии: вандализм (основная) и охота за металлом (на самом деле таблица - не металлическая, поэтому далее не ломали)", - добавил активист.

Позже в сообществе "Бульвар Вацлава Гавела" было обнародовано сообщение, согласно которому поврежденную доску забрали