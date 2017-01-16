Затонувшее в Финском заливе рыболовецкое судно решили поднять

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Специалисты прорабатывают вопрос подъема затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находились три человека.

"Сегодня работы не ведутся, прорабатывается вопрос о подъеме судна. Поднять его планируется в ближайшее время, пока нет льда, возможно, даже на этой неделе", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Спасатели также планируют продолжить поиски экипажа судна. "Работать предстоит больше по береговой линии, куда тела, скорее всего, прибило, если, конечно, их не унесло в открытое море", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в воскресенье водолазам удалось обследовать затонувшее судно, а также дно в районе затопления, однако экипаж обнаружен не был.

4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

По данному факту возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

9 января во время обследования дна Финского залива с помощью эхолотов судно было обнаружено.