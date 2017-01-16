Дороги в Тунисе оказались заблокированы из-за снегопада

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Около тысячи человек оказались заблокированы на дорогах на северо-западе Туниса из-за снегопада, сообщили в понедельник в канцелярии премьер-министра страны.

В связи с аномальной погодой власти Туниса открыли 10 пунктов на дорогах, в которых можно получить помощь в экстренной ситуации, и предупредили граждан не путешествовать без крайней необходимости.

В СМИ отмечают, что за последнюю неделю на севере Туниса выпало необычно большое количество снега.

Ранее сообщалось, что жертвой холода стала девятилетняя девочка.