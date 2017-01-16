Камбоджа отменила регулярные военные маневры с участием США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Камбоджи проинформировало Вашингтон о решении отменить в этом году совместные военные учения с США, проходившие ранее на ежегодной основе. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на министерство обороны Камбоджи.

В министерстве пояснили, что решение Камбоджи отказаться от участия в учениях "Страж Ангкора" вызвано невозможностью привлечь к маневрам в этом году достаточное число камбоджийских военнослужащих.

AP отмечает, что эти затруднения вызваны двумя факторами - местными выборами в Камбодже, запланированными на июнь 2017 года, и шестимесячной кампанией правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком.

В свою очередь в посольстве США подтвердили, что учения на 2017 и 2018 годы отменены. Однако, как уточнили в посольстве, военные обмены между странами и программа подготовки камбоджийских военнослужащих американскими инструкторами сохранятся в прежнем объеме.