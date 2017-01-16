Опознаны 15 жертв крушения самолета под Бишкеком

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В морге республиканского центра судебно-медицинской экспертизы исследовано 32 тела, которые поступили туда с места крушения грузового самолета "Боинг-747", упавшего недалеко от бишкекского аэропорта "Манас". 15 человек опознаны, среди них пятеро детей, сообщили ""Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства Киргизии.

По словам собеседника агентства, всего в морг доставили 42 объекта в специальных мешках, которые поступили туда с места катастрофы.

"На данный момент исследовано 32 целых трупа, из них 13 детей", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, среди 15 опознанных тел - пятеро детей. "Все тела погибших были доставлены в морг республиканского центра судебно-медицинской экспертизы", - уточнили в ведомстве. В ближайшее время экспертам центра предстоит провести реконструкцию тел из тех останков, которые доставлены в морг в 10 спецмешках.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок.