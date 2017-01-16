На Украине в рамках проекта НАТО ликвидирован могильник радиоактивных отходов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Житомирской области завершилась реализация пилотного проекта НАТО по изъятию радиоактивных отходов (РАО), образовавшихся в результате выполнения военных программ СССР, и рекультивации территории хранилища "Вакуленчук".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Госатомрегулирования, хранилище РАО в Житомирской области было образовано во времена Советского Союза на территории бывшей военной части, которая была ракетной базой стратегических ядерных сил СССР.

"С целью приведения территории хранилища в экологически безопасное состояние Кабинетом министров Украины было заключено имплементационное соглашение с Организацией НАТО. В рамках соглашения - реализован пилотный проект извлечения РАО из хранилища "Вакуленчук" и реабилитирована территория", - говорится в сообщении.

По проекту был осуществлен ряд работ. Радиоактивные отходы изъяты как из здания хранилища, так и с площадки (окружающих территорий). После этого был проведен демонтаж сооружения, реабилитация площадки и финальное радиационное обследование. Часть РАО в виде отработанных источников ионизирующего излучения перевезена на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат.

Твердые РАО в виде железобетонных конструкций хранилища, а также зацементированные жидкие РАО переданы на захоронение в пункт захоронения радиоактивных отходов "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения.