Власти Киргизии не исключили сноса пострадавшего после крушения "Боинга" поселка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Киргизии могут принять решение о сносе дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта "Манас" под Бишкеком, на который в понедельник утром упал грузовой самолет, заявил журналистам в понедельник глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.

"Люди здесь не должны жить. На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков нашей страны, и дома им предоставлены во временное пользование", - сказал он.

Он сообщил, что решение о судьбе поселка будет приниматься правительством республики.

По данным МЧС Киргизии, число погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас", составляет 32 человека.

В результате крушения самолета в поселке "Дача-Суу" полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены.

Представитель МЧС отметил, что всего в поселке 43 участка, и дома построены на большинстве из них.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас".