В Эстонии суд не разрешил вписывать отчество в паспорт

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Эстонии Государственный суд как суд высшей инстанции отказался в понедельник рассматривать кассацию правозащитника Мстислава Русакова, требующего разрешить вносить отчество в паспорт гражданина.

Русаков требовал от департамента полиции и пограничной охраны вписать свое отчество в паспорт гражданина Эстонии, в чем ему было отказано.

После этого он обратился с жалобами в Таллинский административный и Таллинский окружной суды, но те также отказались выполнить требование правозащитника.

Как отметил в своем пресс-релизе Русаков, "решение Государственного суда было ожидаемым".

Вместе с тем, по его словам, это последняя инстанция внутри страны, "пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, что и будет мною сделано в ближайшее время".