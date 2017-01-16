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Олланд предложил Трампу не вмешиваться во внутренние дела ЕС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Европа не нуждается в советах извне, заявил президент Франции Франсуа Олланд, отвечая на резкие высказывания избранного президента США Дональда Трампа о миграционной политике ЕС, передает в понедельник Guardain.

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"Европа готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но оно будет основано на наших интересах и ценностях, - заявил Олланд. - Нам не нужны указания извне о том, что мы должны делать".

Президент Франции также не согласился со сформулированной Трампом критикой НАТО. Этот альянс, по мнению Олланда, "устареет лишь тогда, когда в прошлом останутся угрозы, с которыми мы сталкиваемся".

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая стала главным объектом нападок Трампа, отрегировала на них схожим образом: "Мы, европейцы, держим свою судьбу в своих руках, - сказала она. - Он (Трамп - ИФ) еще раз изложил свою позицию. Она была известна и раньше. Моя позиция тоже известна".

С критикой в адрес Трампа выступил также госсекретарь США Джон Керри, назвав его высказывания неуместными, а Меркель - одним из главных союзников США.

Накануне Трамп сказал, что Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив в страну большое количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Избранный президент также назвал НАТО устаревшей организацией, что вызвало среди союзников США удивление и обеспокоенность.

Теги: Франсуа Олланд, Франция, Ангела Меркель, Германия, Дональд Трамп, США
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