Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт

Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 году

Юджин Сернан на поверхности Луны в 1972 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю "Джин" Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA.

"Мы опечалены кончиной астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну", - говорится в сообщении, размещённом в твиттере ведомства.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C — NASA (@NASA) 16 января 2017 г.

Сернан родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Он был в космосе трижды: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года, и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.

Сернан являлся последним человеком, стоявшим на поверхности Луны - 14 декабря 1972 года.