Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
В мире

Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт

Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 году

Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Юджин Сернан на поверхности Луны в 1972 году
Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю "Джин" Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA.

"Мы опечалены кончиной астронавта НАСА в отставке Джина Сернана, последнего человека, ступившего на Луну", - говорится в сообщении, размещённом в твиттере ведомства.

Сернан родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Он был в космосе трижды: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года, и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.

Сернан являлся последним человеком, стоявшим на поверхности Луны - 14 декабря 1972 года.

Теги: NASA
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Киев подал в Международный суд ООН иск против РоссииКиев подал в Международный суд ООН иск против России
На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминацииПодробнее
Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"Подробнее
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в СевероморскПодробнее
МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"
По данным ведомства, в числе погибших 13 детейПодробнее
Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мираСостояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в миреПодробнее
Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя SamsungЮжнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung
По версии следствия, при участии Ли Чжэ-Ёна компания Samsung перечислила около $36 млн структурам, связанным с арестованной подругой главы Южной КореиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"
В Киргизии объявлен траур по жертвам крушения "Боинга" под Бишкеком
Минобороны сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты "Тополь-М"
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Глава Россельхознадзора счел завышенными данные о доле фальшивых продуктов в РФ
Один из голов Овечкина попал в число самых лучших моментов в истории НХЛ
Олланд предложил Трампу не вмешиваться во внутренние дела ЕС
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи