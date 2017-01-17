В МИД РФ не увидели противоречий между Трампом и его командой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве пока не усматривают никаких противоречий между избранным президентом США Дональдом Трампом и членами его будущей команды, предлагает подождать и посмотреть на дела новой администрации.

"Я не вижу никаких зазоров между избранным президентом и членами его будущей команды. Как бы ни хотелось сейчас кому-то спекулировать на нюансировке высказываний, как бы ни старались найти возможности для того, чтобы (если назвать вещи своими именами) рассорить членов будущей администрации, все равно жизнь все расставит по своим местам, надо дать время, чтобы нынешний стартовый период закончился", - сказал в понедельник журналистам в ООН замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о расхождениях в высказываниях по России между Трампом и нормированными им на пост госсекретаря и шефа Пентагона Рекса Тиллерсона и Джеймса Мэттиса.

Представитель МИД отметил, что до инаугурации Трампа партнером Москвы остается нынешняя администрация Белого дома. При этом освещение контактов между представителями России и командой Трампа в американских СМИ Рябков назвал "шокирующим".

"Я по-прежнему в шоке от того, насколько деструктивно и спекулятивно обыгрывается тема наших контактов с кем бы то ни было в американских СМИ и среди американских политиков, особенно на Капитолийском холме", - сказал он, напомнив, что Венская конвенция разрешает дипломатическим агентам законными способами узнавать о происходящем в стране. "Если сам факт контактов воспринимается как что-то ненормальное, значит, люди, вся жизнь и работа которых состоит по большому счету в проведении встреч, уже полностью утратили чувство реальности. Приходится сожалеть, что до этого здесь дошло", - сказал Рябков.

Комментируя заявления Трампа о возможной отмене санкций против России, представитель МИДа заявил, что Москва не обсуждала и не обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.

"Санкции - это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", - сказал он журналистам в ООН.