Начальники генштабов стран НАТО проведут дебаты о России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет - во вторник и среду проведет в штаб-квартире Североатлантического альянса совещание на уровне начальников генеральных штабов, в числе прочих вопросов будет обсуждаться политика в отношении Москвы, сообщила во вторник пресс-служба организации.

В коммюнике говорится, что участники встречи "проведут широкие дебаты о России".

Отмечается, что начальники генштабов дадут функциональную оценку командной структуре НАТО, обсудят вопросы состояния обороны и сдерживания и реализацию инициативы "проекции стабильности".

Кроме того, участники совещания рассмотрят задачи миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и встретятся со своими коллегами из стран "Средиземноморского диалога".

В среду пройдут заседания комитета с партнерами из Грузии и Украины. Дискуссия с грузинской стороной будет посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности.

Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов "обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса".

На всех сессиях совещания будет председательствовать президент Военного комитета генерал армии Петр Павел. Вместе с ним руководить работой встречи будут генерал армии, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти и генерал ВВС, верховный главнокомандующий по трансформации Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса Дени Мерсье.

Военный комитет на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире организации в Брюсселе и один раз в год - в одном из государств-членов альянса с целью анализа операций и миссий НАТО. Он также консультирует Североатлантический совет по военным аспектам в том, что касается вызовов безопасности.