Финляндия проверит военную деятельность РФ в Нижегородской и Ивановской областях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Финляндия в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проведет с 17 по 20 января инспекцию района в Нижегородской и Ивановской областях России площадью около 10 тыс кв.км, сообщил "Интерфаксу" начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности)", - отметил он

"В ходе инспекции инспекторы получают брифинги от командования находящихся в пределах указанного района формирований и воинских частей, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - добавил Рыжков.