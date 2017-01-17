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После инаугурации Трампа Россия поднимет вопрос об обмене Бута и Ярошенко

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия после формирования новой администрации США продолжит требовать от Вашингтона прекращения незаконной практики похищения российских граждан в третьих странах, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Практика преследования наших граждан в третьих странах абсолютно неприемлема. Мы будем требовать ее прекращения в контактах с новой администрацией. Мы администрации Трампа предложим работать по всем сюжетам - и по Ярошенко, и по Буту, и по другим политизированным случаям приговоров российским гражданам, экстрадированным из третьих стран и сидящим в тюрьмах и СИЗО США", - сказал Долгов, слова которого во вторник приводит газета "Известия".

По словам представителя МИД России, есть надежда, что "новая администрация проявит более конструктивный подход и начнет расчищать все ужасающие завалы в двусторонних отношениях, созданных администрацией Обамы".

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"Москва предложит Вашингтону задействовать Страсбургскую конвенцию от 1983 года о передаче осужденных в страны их гражданства, чтобы вернуть россиян, осужденных по политизированным обвинениям. Москва, в свою очередь, готова пойти на применение механизма конвенции в отношении тех американцев, которые сегодня отбывают срок в российских тюрьмах и уже попросили передать их в США по конвенции", - отметил дипломат.

По словам Долгова, в случае с Константином Ярошенко уже шла речь о том, что "при применении США конвенции и возвращении его в страну гражданства мы готовы были бы на основе взаимности эту конвенцию применить к конкретным американским гражданам, сидящим в российских тюрьмах".

"Теоретически такой вариант мог бы быть задействован и в случае с Бутом", - сказал представитель МИД России.

Летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Приговор был вынесен американским судом 7 сентября 2011 года: россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Теги: Константин Долгов, Виктор Бут, Александр Ярошенко, США
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