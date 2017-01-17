В Канаде начали расследование поездки премьер-министра на частном самолете

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался объектом расследования комиссии по этике, которая заинтересовалась его полетом на Багамы на частном самолете, сообщает в понедельник NBC News.

Глава канадского правительства вместе с семьей ездил в гости на частный остров принца Ага-хана IV, лидера мусульманской общины исмаилитов-назаритов. Ага-Хан - давний друг Трюдо, для комфортного перелета мультимиллиардер прислал за ним собственный борт. Однако канадскому премьер-министру запрещено пользоваться частными самолетами, если для этого нет крайней необходимости. Это и послужило поводом для жалобы, которую подала в комиссию по этике оппозиционная Консервативная партия.

Сам Трюдо выразил готовность сотрудничать и ответить на все возникшие вопросы. Отмечается, что это первое расследование, заведенное на действующего премьера, который пользуется в стране большой популярностью.