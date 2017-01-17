Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека

Есть обновление от 07:34

Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофы

Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
Работы на месте крушения "Боинга" под Бишкеком
Фото: ТАСС, Киргизия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Поисковые работы продолжатся во вторник на месте крушения грузового самолета "Боинг" 747-400, который упал 16 января на дачный поселок Дача-Суу близ аэропорта "Манас" столицы Киргизии Бишкека, сообщил "Интерфаксу" представитель правительственного штаба по расследованию причин крушения.

В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомЧитать подробнее

"Поисковые работы будут продолжены сегодня, мы ждем прибытия специалистов Международного авиационного комитета с тем, чтобы начать осмотр места, где находятся крупные части развалившего самолета, это хвостовая часть и фюзеляж", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после осмотра обломков, которые фактически накрыли дома, их начнут поднимать и исследовать место падения, так как там могут быть еще погибшие. "Пока мы говорим о 32 погибших и 9 фрагментах обнаруженных останков", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в Минздраве Киргизии сообщили "Интерфаксу" о 36 погибших, 32 из которых опознаны.

Представитель штаба добавил, что прибытие специалистов МАК в Бишкек ожидается во вторник ближе к обеду.

"Две группы из Турции уже прибыли в Киргизию, это представители турецкой компании - владельца самолета, и представители "Турецких авиалиний", арендовавших грузовой "Боинг", они также будут принимать участие в ходе расследования причин крушения", - добавил он.

Собеседник агентства также сказал, что второй черный ящик "Боинга" пока не найден, он не исключил, что самописец также может быть обнаружен под крупными обломками самолета.

"Сегодня с 08:00 по местному времени (05:00 мск) возобновлены поисково-спасательные работы. На месте происшествия находится заместитель министра МЧС Калыс Ахматов, привлечены 60 спасателей ведомства и 40 спецтехники гражданской защиты, а также сотрудники МВД", - рассказали в МЧС Киргизии.

Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофы.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

6 фотографий
Теги: Бишкек, Киргизия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции также назвала бессмысленными антироссийские санкцииПодробнее
В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомогоПодробнее
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавтСкончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 годуПодробнее
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Киев подал в Международный суд ООН иск против РоссииКиев подал в Международный суд ООН иск против России
На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминацииПодробнее
Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"Подробнее
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в СевероморскПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ миреГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Александр Мамут собрался купить сеть кинотеатров "Синема парк"
Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком "Боинга"
Власти Киргизии помогут похоронить погибших в авиакатастрофе под Бишкеком
Что случилось этой ночью: вторник, 17 января
Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
В Канаде начали расследование поездки премьер-министра на частном самолете
Больше половины американцев положительно оценили правление Обамы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи