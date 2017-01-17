Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Поисковые работы продолжатся во вторник на месте крушения грузового самолета "Боинг" 747-400, который упал 16 января на дачный поселок Дача-Суу близ аэропорта "Манас" столицы Киргизии Бишкека, сообщил "Интерфаксу" представитель правительственного штаба по расследованию причин крушения.

"Поисковые работы будут продолжены сегодня, мы ждем прибытия специалистов Международного авиационного комитета с тем, чтобы начать осмотр места, где находятся крупные части развалившего самолета, это хвостовая часть и фюзеляж", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после осмотра обломков, которые фактически накрыли дома, их начнут поднимать и исследовать место падения, так как там могут быть еще погибшие. "Пока мы говорим о 32 погибших и 9 фрагментах обнаруженных останков", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в Минздраве Киргизии сообщили "Интерфаксу" о 36 погибших, 32 из которых опознаны.

Представитель штаба добавил, что прибытие специалистов МАК в Бишкек ожидается во вторник ближе к обеду.

"Две группы из Турции уже прибыли в Киргизию, это представители турецкой компании - владельца самолета, и представители "Турецких авиалиний", арендовавших грузовой "Боинг", они также будут принимать участие в ходе расследования причин крушения", - добавил он.

Собеседник агентства также сказал, что второй черный ящик "Боинга" пока не найден, он не исключил, что самописец также может быть обнаружен под крупными обломками самолета.

"Сегодня с 08:00 по местному времени (05:00 мск) возобновлены поисково-спасательные работы. На месте происшествия находится заместитель министра МЧС Калыс Ахматов, привлечены 60 спасателей ведомства и 40 спецтехники гражданской защиты, а также сотрудники МВД", - рассказали в МЧС Киргизии.

Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофы.