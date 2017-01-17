Власти Киргизии помогут похоронить погибших в авиакатастрофе под Бишкеком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Организацию и проведение похорон жертв авиакатастрофы грузового Боинга 747-400, упавшего в понедельник на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас" столицы Киргизии, возьмут на себя правительство республики и местные власти.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов, утром во вторник премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по ситуации, связанной с крушением самолета на дачный поселок и гибелью более 30 человек. "Обсуждался вопрос, связанный с организацией похорон погибших, полномочным представителям правительства на местах поручено взять на себя организацию похорон и оказание всяческой помощи, связанной с этим", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что большая часть погибших будет похоронена на их малой родине. Согласно данным правительства, среди погибших есть выходцы из северных Чуйской и Нарынской областей, из южных Ошской и Джалал-Абадской областей.

Ранее в МЧС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ночь на вторник при содействии ведомства была начата работа по отправке тел погибших к местам захоронения. Для этого ведомство выделило спецтехнику, работой руководит начальник Оперативного управления МЧС Урматбек Шамырканов.

В МЧС также указали, что для родственников погибших, которые прибыли в Бишкек для опознания тел близких, организовано горячее питание и временное проживание.

Помимо этого представители нескольких госорганов Киргизии, в том числе Госкомитета национальной безопасности, Минтранса, МВД, аппарата президента республики приняли решение о перечислении своей однодневной зарплаты для помощи семьям погибших и пострадавших. По всей республике открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

По данным Минздрава Киргизии, в результате падения грузового самолета "Боинг 747-400" на дачный поселок близ аэропорта "Манас" погибли 36 человек, из них 32 опознаны.