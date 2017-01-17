В Канаде из-за утечки информации отстранили замначальника генштаба

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заместитель начальника генерального штаба Канады вице-адмирал Марк Норман отстранен от службы после появления сообщений об утечке секретной информации, сообщает во вторник канадская газета Globe and Mail.

Данных о том, какая именно информация была рассекречена, пока нет. Следователи проводят расследование, в генштабе пока никак не комментируют эту ситуацию.

Норман был назначен заместителем начальника генштаба в 2016 году, до этого он был одним из командующих Королевского канадского военно-морского флота.